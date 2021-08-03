MamaRika и Сергей Середа рассказали, как прошел их первый день в роли родителей

MamaRika и Сергей Середа рассказали, как прошел их первый день в роли родителей

Супруги почти не спали всю ночь.

Украинская певица MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа, в которых вчера родился сын, поделились своими впечатлениями об отцовстве.

В сторис на своих страниц в Instagram супруги рассказали, что почти целую ночь не спали.

instagram.com/mamarika_official

"Мы почти не ложились спать. Хотя наш малыш давал нам такую возможность. Но мы с Настей немного испуганные молодые родители, которые стояли над кроваткой и слушали, дышит ли наш сын. Я думаю, это у всех так. Всем большое спасибо за поздравления ", — сообщил Сергей Середа.

Также пара пока не рассекречивает имя сына. На вопрос фанов муж MamaRika ответил, что мальчика точно зовут не Ильей.

instagram.com/serega_sereda

"Я понимаю, что вчера был День пророка Ильи. Но нет. Нашего пацана мы не назвали Ильей" — ответил артист.

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MamaRika же в сторис сообщила, что очень рада, что стала мамой.

"Нас уже трое под одеялом. Мы очень счастливы. Это самый счастливый день нашей жизни", — сообщила артистка.

Напомним, недавно MamaRika делилась милым кснимком с палаты, где обнимает мужа, а также рассказывала, почему они с Сергеем Середой не решились на совместные роды.

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