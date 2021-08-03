MamaRika и Сергей Середа рассказали, как прошел их первый день в роли родителей

Супруги почти не спали всю ночь.
Украинская певица MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа, в которых вчера родился сын, поделились своими впечатлениями об отцовстве.
В сторис на своих страниц в Instagram супруги рассказали, что почти целую ночь не спали.
"Мы почти не ложились спать. Хотя наш малыш давал нам такую возможность. Но мы с Настей немного испуганные молодые родители, которые стояли над кроваткой и слушали, дышит ли наш сын. Я думаю, это у всех так. Всем большое спасибо за поздравления ", — сообщил Сергей Середа.
Также пара пока не рассекречивает имя сына. На вопрос фанов муж MamaRika ответил, что мальчика точно зовут не Ильей.
"Я понимаю, что вчера был День пророка Ильи. Но нет. Нашего пацана мы не назвали Ильей" — ответил артист.
MamaRika же в сторис сообщила, что очень рада, что стала мамой.
"Нас уже трое под одеялом. Мы очень счастливы. Это самый счастливый день нашей жизни", — сообщила артистка.
Напомним, недавно MamaRika делилась милым кснимком с палаты, где обнимает мужа, а также рассказывала, почему они с Сергеем Середой не решились на совместные роды.