MamaRika на фоне серьезного кризиса в браке ответила, живет ли вместе с мужем

Артистка также поделилась, как они пытаются решить их проблемы в личной жизни.

Украинская певица MamaRika, которая переживает серьезный кризис в браке, призналась, живет ли вместе с мужем, шоуменом Сергеем Середой.

После того, как артистка призналась, что в ее отношениях с возлюбленным проблемы, фанаты просто засыпают кумира вопросами. В частности, у MamaRika интересуются, живет ли она вместе с мужем или разъехалась. Певица говорит, что пока они не идут на такой серьезный шаг. По словам исполнительницы, у них с Сергеем Середой есть маленький сын, которому нужны родители.

MamaRika, Сергей Середа и их сын / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Говорим как есть, мы живем вместе, у нас сын. Это было бы очень эгоистично сейчас свалить все на него, мы ему нужны", – прокомментировала артистка.

MamaRika также поделилась, что сейчас они с возлюбленным пытаются сделать все возможное, чтобы преодолеть кризис. Супруги ведут постоянные диалоги друг с другом и посещают психолога. По словам артистки, им с Сергеем Середой нужно время, чтобы наладить отношения.

MamaRika и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Мы пытаемся делать все, что в наших силах, чтобы выйти из этого кризиса: постоянные диалоги, работа с психологом, пробуем слышать друг друга, не винить и понимать. Да, для того чтобы восстановить или хотя бы попытаться вернуться к тому, что было, нужно время, поэтому просто дайте нам его…", — добавила артистка.

Напомним, недавно MamaRika откровенно призналась, что находится на грани развода с мужем. Певица рассказала, что они постоянно ссорятся, и на эмоциях даже могут бросать предметы. В настоящее время супруги пытаются преодолеть серьезный кризис в отношениях.

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