MamaRika намекнула на вторую беременность: "Сначала мы вдвоем, потом втроем, а сейчас вчетвером"
MamaRika представила новую песню и клип на нее. Тем временем поклонники артистки обратили внимание на одну деталь, после которой заподозрили кумира в беременности.
Украинская певица MamaRika намекнула на вторую беременность.
Такие сплетни распространились после выхода новой песни артистки "Одне питання", а также клипа на нее. В частности, исполнительница представила атмосферное mood-видео, где показала их с мужем, юмористом Сергеем Середой, романтику.
Тем временем пользователи обратили внимание на одну интересную деталь. В песне MamaRika есть такие слова: "Сначала мы вдвоем, а потом мы втроем, а сейчас вчетвером молимся". Фанаты сразу же предположили, что таким образом певица намекает на вторую беременность. Мол, слова "сначала мы вдвоем" - это они с мужем, а "мы втроем" - это у них родился сын, "сейчас вчетвером" - это будущий ребенок.
"Меня волнует лишь один вопрос"... MamaRika в положении?
"И сначала мы вдвоем, а потом втроем, а сейчас вчетвером молимся"... Я надеюсь, что правильно прочитала между строк вашу большую новость! Ждем пополнения в семье!
Поздравляю с будущим пополнением. Легкой беременности!
Однако не все считают, что MamaRika беременна. Некоторые фанаты отметили, что, вероятно, артистка учла и их собачку Роки. Пользователи вспомнили, что ранее исполнительница называла четвероногого членом семьи и своим вторым сыночком. Поэтому, мол, "мы втроем" - это MamaRika, Сергей Середа и их собачка, а "вчетвером" - это вместе с сыном Давидом.
