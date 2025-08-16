MamaRika намекнула на вторую беременность: "Сначала мы вдвоем, потом втроем, а сейчас вчетвером"

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika намекнула на вторую беременность.

Такие сплетни распространились после выхода новой песни артистки "Одне питання", а также клипа на нее. В частности, исполнительница представила атмосферное mood-видео, где показала их с мужем, юмористом Сергеем Середой, романтику.

Тем временем пользователи обратили внимание на одну интересную деталь. В песне MamaRika есть такие слова: "Сначала мы вдвоем, а потом мы втроем, а сейчас вчетвером молимся". Фанаты сразу же предположили, что таким образом певица намекает на вторую беременность. Мол, слова "сначала мы вдвоем" - это они с мужем, а "мы втроем" - это у них родился сын, "сейчас вчетвером" - это будущий ребенок.

"Меня волнует лишь один вопрос"... MamaRika в положении?

"И сначала мы вдвоем, а потом втроем, а сейчас вчетвером молимся"... Я надеюсь, что правильно прочитала между строк вашу большую новость! Ждем пополнения в семье!

Поздравляю с будущим пополнением. Легкой беременности!

Однако не все считают, что MamaRika беременна. Некоторые фанаты отметили, что, вероятно, артистка учла и их собачку Роки. Пользователи вспомнили, что ранее исполнительница называла четвероногого членом семьи и своим вторым сыночком. Поэтому, мол, "мы втроем" - это MamaRika, Сергей Середа и их собачка, а "вчетвером" - это вместе с сыном Давидом.

Напомним, недавно ведущую Елену-Кристину Лебедь заподозрили в беременности. Знаменитость прокомментировала редакции ТСН.ua эти сплетни и ответила, действительно ли в положении.