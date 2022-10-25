MamaRika насладилась первым за два года выходным без сына и мужа

Исполнительница MamaRika показала поклонникам, как провела выходные без сына и мужа, актера Сергея Середы.

В сторис в Instagram певица призналась, что впервые за два года может отдохнуть наедине.

MamaRika на отдыхе / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Как видите, я в кадре одна, больше никого нет. Куда подевались мои пацаны? По плану, мы должны отдыхать все вместе, нашим цыганским лагерем. Они заявили, что хотят сделать маме сюрприз и дать мне один день отдохну в одиночестве, чтобы я выспалась, сходила в SPA и побыла в покое", – рассказала артистка.

MamaRika призналась, что совсем не ожидала такого сюрприза от своих ребят.

Артистка не стала терять времени и сразу решила посвятить все свободное время себе.

MamaRika на отдыхе / Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица осталась в уютной гостинице под Киевом. Артистка смогла насладиться красивыми видами, вкусными блюдами и посетить SPA.

MamaRika на отдыхе / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika на отдыхе / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Я очень извиняюсь перед вами за то, что все сторис о том, как мне хорошо. Но мне очень хотелось поделиться этими эмоциями с вами. Я счастлива, потому что это впервые за два года, когда я действительно осталась наедине с собой", — сказала MamaRika.

MamaRika на отдыхе / Фото: instagram.com/mamarika_official

Впрочем, исполнительница призналась, что через день уже начала скучать по Сергею и сыну Давиду, поэтому попросила их приехать.

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