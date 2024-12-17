MamaRika нежно поздравила мужа с годовщиной отношений и показала, как они изменились за 10 лет

Пара уже довольно долгое время вместе.

Украинская певица MamaRika со своим мужем, юмористом Сергеем Середой отмечает важную дату в семейной жизни.

Исполнилось ровно 10 лет, как влюбленные находятся в отношениях. Поэтому пара совместным постом в Instagram поздравила друг друга с годовщиной. Влюбленные опубликовали ролик, где продемонстрировали, какими были эти 10 лет отношений.

Пара в коротком видео показала начало их романа, как они поженились в Таиланде, как MamaRika забеременела, а потом рожала, как подрос их сын, какие испытания им пришлось пережить. Это все сделало любовь певицы и юмориста только крепче.

"10 лет…", – коротко подписали видео влюбленные.

MamaRika в 10-ю годовщину отношений с мужем Сергеем Середой показала, как они изменились

В комментариях многие поклонники поздравили пару с годовщиной отношений. Паре желали крепкой супружеской жизни и отметили, что они выглядят нежно и мило вместе. Теплые слова MamaRika и Сергею Середе написали ведущий Андрей Черновол, певица Алена Омаргалиева, артистка Мишель Андраде и многие другие.

Напомним, недавно журналист Константин Грубич праздновал важную годовщину в отношениях с супругой. Пара прожила в браке уже 30 лет. Ведущий поздравил избранницу с праздником и показался в ее объятиях.

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