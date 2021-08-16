MamaRika о том, как отходила после кесарева сечения: "Была поражена лайтовостью отходняков"

MamaRika о том, как отходила после кесарева сечения: "Была поражена лайтовостью отходняков"

Артистка призналась, что она пережила операцию спокойно.

Украинская певица MamaRika, которая ранее призналась, что была вынуждена сделать кесарево сечение, поделилась, как пережила операцию.

По словам исполнительницы, большинство ее подруг по той или иной причине делали кесарево, однако все уверяли артистку, что восстановление после этого довольно непростое. Но, по словам MamaRika, в ее случае все было не так страшно.

MamaRika с мужем и сыном / instagram.com/mamarika_official

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"Наслушавшись ужасов, как трудно отходить после операции, конечно, было мягко говоря страшно. Но представьте мое удивление, когда я пережила этот опыт совсем с другой стороны и другими ощущениями. Уже в тот же вечер после процедуры я спокойно ходила по палате, а на следующий день взяла сына на руки и отказалась от обезболивания. Почему? Да потому что это настолько терпимо, что было даже неудобно просить обезболку, ну рили", — поделилась молодая мама.

Также певица призналась, что была очень поражена тем насколько легко она восстановилась после самой операции.

"Не знаю от чего это зависит — от твоего морально-боевого духа, от болевого порога и умения терпеть, но я однозначно была поражена лайтовостью отходняков", — добавила артистка.

MamaRika с мужем и сыном / instagram.com/mamarika_official

Напомним, что в начале августа певица MamaRika и ее муж, продюсер Сергей Середа впервые стали родителями. У супругов родился сын. Пара выбрала частный роддом на левом берегу Киева. В столицу они специально приезжали рожать из Одессы, где сейчас живут.

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