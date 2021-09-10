MamaRika об отношениях с мужем после рождения сына: "Конечно, мы ссоримся"

MamaRika об отношениях с мужем после рождения сына: "Конечно, мы ссоримся"

Артистка рассказала, как они борются с микрокризисами.

Украинская певица MamaRika, которая недавно показала фото из роддома, призналась, что после рождения сына, их с мужем семейная жизнь "перевернулась с ног на голову".

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Артистка призналась, что малыш занимает почти все их время. У них с мужем нет возможности, чтобы побыть наедине с самим собой, а тем более — отдохнуть только вдвоем.

"Конечно, как и все родители, мы безумно влюблены в наше чадо, но сейчас понятие "мы" стало очень размытым, и над этим нужно работать. Малявка руководит жизнью двух взрослых людей — это мощный удар по тем "двух", которыми мы были еще месяц назад ", — поделилась исполнительница.

К слову, знаменитость рассказала, что рождение ребенка сильно изменило их жизнь. Они периодически ссорятся. MamaRika призналась, что бывает и так, что после ссоры она говорит мужу, что "возьмет назад свою фамилию". Но, несмотря на трудности, супруги научились справляться с их микрокризисами.

"Нас постоянно спасает юмор, без него ну никак. Ну и, пожалуй, главное вовремя обнять свою половину, вспомнить, кто вы друг другу, и отпустить все. Время летит так быстро, поэтому надо быть здесь и сейчас, и как бы не было сложно, кайфовать от всего, что происходит, и все-таки находить эту минуту для "двоих", пусть и уже совсем других", — поделилась исполнительница.

Напомним, недавно MamaRika откровенно рассказала о грудном вскармливании. Она призналась, что для нее это оказалось труднее, чем рожать.

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