MamaRika очаровала архивной фотографией из роддома когда рожала сына

Украинская исполнительница MamaRika очаровала Сеть архивной фотографией из роддома.

Певица устроила в сторис в Instagram своеобразную игру для своих подписчиков. Фаны могли спросить у звезды о любом дне из ее жизни, или продемонстрировать какое-то действие, а она в ответ показала бы фотографию.

Так, поклонники попросили MamaRika показать ее первое фото сразу после родов. В ответ исполнительница опубликовала архивный черно-белый кадр, на котором держит на руках своего новорожденного сына Давида, а муж Сергей Середа нежно целует любимую губы.

"До слез... Вроде бы вчера было", — подписала фотографию MamaRika.

Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, что MamaRika и Сергей Середа поженились в 2020 году. В августе 2021 года у супругов родился сын Давид.

Ранее MamaRika в слезах рассказала поклонникам о своем непростом психологическом состоянии.

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