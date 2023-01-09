MamaRika очаровала объятиями с мужем на кухне и рассказала, как они пропустили годовщину отношений

Певица MamaRika развеселила подписчиков историей о том, как они с мужем, актером Сергеем Середой упустили свою годовщину.

Историей исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. Супруги так были заняты делами и воспитанием сына, что просто забыли поздравить друг друга с 8-летием отношений.

"Факап года… Когда вы родители маленького революционера, которые еще и постоянно работают, абсолютно логично забыть о годовщине ваших отношений… 8-й годовщине! Хорошо, что традиция дарить друг другу подарки не зависит от дат, мы просто делаем это когда хочется… поэтому здесь все довольны", – написала певица.

MamaRika и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

К своему сообщению исполнительница также добавила нежные фотографии. MamaRika позировала в белой рубашке в объятиях Сергея на кухне.

"Скажу одно — чем больше мы вместе, тем больше люблю эту одесскую задницу (которая иногда очень раздражает меня), но и это мне тоже нравится. Мы далеко неидеальная пара, зато точно самая счастливая. С про*ранной годовщиной, любимый, и пусть таких будет еще очень много", — приветствовала мужа исполнительница.

MamaRika и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

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