MamaRika очаровала объятиями с мужем на кухне и рассказала, как они пропустили годовщину отношений

Пара вместе уже восемь лет.
Певица MamaRika развеселила подписчиков историей о том, как они с мужем, актером Сергеем Середой упустили свою годовщину.
Историей исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. Супруги так были заняты делами и воспитанием сына, что просто забыли поздравить друг друга с 8-летием отношений.
"Факап года… Когда вы родители маленького революционера, которые еще и постоянно работают, абсолютно логично забыть о годовщине ваших отношений… 8-й годовщине! Хорошо, что традиция дарить друг другу подарки не зависит от дат, мы просто делаем это когда хочется… поэтому здесь все довольны", – написала певица.
К своему сообщению исполнительница также добавила нежные фотографии. MamaRika позировала в белой рубашке в объятиях Сергея на кухне.
"Скажу одно — чем больше мы вместе, тем больше люблю эту одесскую задницу (которая иногда очень раздражает меня), но и это мне тоже нравится. Мы далеко неидеальная пара, зато точно самая счастливая. С про*ранной годовщиной, любимый, и пусть таких будет еще очень много", — приветствовала мужа исполнительница.
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