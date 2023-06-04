MamaRika очаровала редкой фотографией со своей мамой

Украинская певица MamaRika редко делится контентом со своей мамой Марией, ведь они живут сейчас в разных странах.

Однако в день рождения мамочки исполнительница поделилась милой фотографией с ней и сыном. На фото артистка нежно целовала улыбающуюся маму в щечку, пока та держала внука на руках. Также в сторис в Instagram MamaRika нежно поздравила родного человека с праздником и призналась, что очень скучает по нему.

"У этой красавицы сегодня день рождения. Мамулька, мы все тебя невероятно любим, а Давид вообще млеет от бабушки. Будь нам здорова и всегда улыбайся", — обратилась к маме певица.

MamaRika с мамой и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

Как известно, сейчас мама исполнительницы проживает за границей, а именно в Польше. Так что во время войны видеться с родными удается не часто. Сейчас MamaRika в основном видится с матерью, когда ездит на гастроли за границу.

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