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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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MamaRika оказалась в больнице и показала, как отходит от наркоза: что произошло с певицей

Артистка объяснила, почему обращалась к медикам за помощью.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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MamaRika

MamaRika

Украинская певица MamaRika оказалась в больнице и заставила поклонников волноваться за нее.

Исполнительница в Instagram-stories показалась в больничной палате. Артистка лежала на кровати и отходила от наркоза. Поклонники начали волноваться за нее, поэтому знаменитость объяснила, что произошло и почему она обращалась к медикам за помощью.

В частности, MamaRika поделилась, что уделила внимание своему женскому здоровью. Артистка призналась, что ей ввели внутриматочную спираль. Эту процедуру исполнительницы делали под наркозом.

«Девочки, поставила спираль. Короче, занимаюсь своим женским здоровьем. Основной месседж — я отхожу от наркоза. Заботьтесь о своем здоровье, девушки. Вы — прежде всего королевы. Занимайтесь своим здоровьем», — поделилась артистка.

MamaRika в больнице / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika в больнице / © instagram.com/mamarika_official

Рядом с MamaRika все время находился ее муж, юморист Сергей Середа, который поддерживал жену. Именно он снял видео, как артистка отходит от наркоза.

Напомним, недавно MamaRika показала нежные объятия и поцелуи с мужем. Также артистка дала лайфхак, как согреться в прохладные дни.

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