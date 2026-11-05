MamaRika оказалась в больнице и показала, как отходит от наркоза: что произошло с певицей

MamaRika

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Украинская певица MamaRika оказалась в больнице и заставила поклонников волноваться за нее.

Исполнительница в Instagram-stories показалась в больничной палате. Артистка лежала на кровати и отходила от наркоза. Поклонники начали волноваться за нее, поэтому знаменитость объяснила, что произошло и почему она обращалась к медикам за помощью.

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В частности, MamaRika поделилась, что уделила внимание своему женскому здоровью. Артистка призналась, что ей ввели внутриматочную спираль. Эту процедуру исполнительницы делали под наркозом.

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«Девочки, поставила спираль. Короче, занимаюсь своим женским здоровьем. Основной месседж — я отхожу от наркоза. Заботьтесь о своем здоровье, девушки. Вы — прежде всего королевы. Занимайтесь своим здоровьем», — поделилась артистка.

MamaRika в больнице / © instagram.com/mamarika_official

Рядом с MamaRika все время находился ее муж, юморист Сергей Середа, который поддерживал жену. Именно он снял видео, как артистка отходит от наркоза.

Напомним, недавно MamaRika показала нежные объятия и поцелуи с мужем. Также артистка дала лайфхак, как согреться в прохладные дни.

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