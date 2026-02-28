- Дата публикации
MamaRika оказалась в Дубае во время громких взрывов и высказалась об обстановке в городе под атакой
Артистка вместе с сыном поехала в Дубаи на отдых. Вместо этого они оказались в городе, где раздаются взрывы.
Украинская певица MamaRika оказалась в Дубае во время громких взрывов.
Артистка вместе с сыном отправилась в зимний отпуск. Семейство решило насладиться отдыхом в Дубае, что в ОАЭ. Как говорит MamaRika, она поехала с сыном за границу, чтобы хотя бы на немного отвлечься от реалий войны в Украине.
Однако отдых певицы проходит не так, как ей этого бы хотелось. 28 февраля в Абу-Даби и Дубае, где и находится исполнительница, прогремели громкие взрывы. MamaRika говорит, что война настигла их и там. Тем не менее, певица успокоила поклонников и заверила, что у них с сыном все в порядке.
"Когда привезли детей отдохнуть от взрывов, а они догнали нас здесь... С нами все ок, спасибо, что волнуетесь", - поделилась артистка.
Отметим, в Дубае и Абу-Даби прогремели громкие взрывы. ОАЭ оказались под обстрелом иранских баллистических ракет после того, как США и Израиль атаковали Иран. Между тем иранские военные нанесли удар по Израилю, а также по американским военным объектам, базирующимся на Ближнем Востоке.