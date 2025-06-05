MamaRika ошеломила кардинальным похудением без диет и раскрыла главный секрет

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

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Украинская певица MamaRika ошеломила результатом похудения без всяких диет и раскрыла, как ей это удалось.

У исполнительницы очень стройная фигура. С недавних пор артистка еще и заметно похудела. В комментарии для "Люкс ФМ" артистка говорит, что не сидит ни на каких диетах, ведь против этого, разве что за исключением под наблюдением врачей. MamaRika признается, что придерживается здорового образа жизни и следит за организмом.

"Никаких диет! Я вообще противник диет, если это нездоровая диета под наблюдением врача - я против. Я считаю, что надо есть! Я даже сейчас прохожу чекап и все эти дела. Слежу за здоровьем, потому что когда ты в туре, надо следить за здоровьем", - делится артистка.

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MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Певице помогает поддерживать свое тело в тонусе здоровый образ жизни. Кроме того, она занимается йогой, вместе с мужем ходит в спортивный зал и практикует медитации. Также MamaRika не скрывает, что ей повезло с генетикой.

"Я за здоровый образ жизни, я не пью почти. Йога, зал. Мы с мужем ходим в зал вместе, потому что это наше время проведения вместе. Это также медитация и позитивный настрой. Возможно, генетика, что я буду врать! У меня мама худая, поэтому так", - добавила артистка.

Напомним, недавно ведущая Василиса Фролова в бикини похвасталась эффектным похудением. Знаменитость убеждена, что сейчас ее тело выглядит лучше, чем 30 лет назад.