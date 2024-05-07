MamaRika откровенно призналась, улучшились ли ее отношения с мужем и побороли ли они кризис

Артистка поделилась, как они с возлюбленным решают недоразумения и есть ли уже результаты.

Украинская певица MamaRika, которая переживает серьезный кризис в браке, откровенно призналась, улучшились ли их отношения с мужем, юмористом Сергеем Середой.

В своем Instagram артистка призналась, что выйти на уровень взаимоотношений, который у них был раньше, не так легко. Супруги ежедневно работают над своими отношениями и пытаются выйти из кризиса. К сожалению, пока у них это не получилось.

"Все не так просто и быстро, к сожалению... Мы над этим работаем ежедневно и поминутно. Это вроде полный перезапуск всего, важна каждая деталь, каждое слово и взгляд, чтобы старые раны зажили, забылись обиды, и мы смогли пойти дальше", – рассказала MamaRika в своем Instagram.

MamaRika и Сергей Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

Правда, положительные результаты тоже есть. На днях супруги поехали в Одессу. Как призналась певица, они с мужем смогли расслабиться и отдохнуть. Исполнительнице даже показалось, что в их браке наконец-то все наладилось. Впрочем, пока что кризис влюбленных не прошел. Но MamaRika уверена, что они с Сергеем Середой справятся со всеми неурядицами и их отношения станут только лучше.

"Поездка в Одессу очень помогла. Несмотря на то, что большую часть времени мы провели в укрытии, мы впервые за длительное время действительно расслабились и немного отдохнули. Это пошло на пользу и дало результат. Одесса всегда прибавляет сил, вдохновляет, мне даже показалось, что на время мы вернулись к тому, какими были когда-то в наши лучшие времена. Хотя уверена — все лучше только впереди...", — поделилась артистка.

MamaRika и Сергей Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, в апреле MamaRika призналась, что переживает серьезный кризис в отношениях с мужем Сергеем Середой. Супруги даже едва не развелись. Однако пара решила бороться с проблемой, чтобы остаться вместе. Недавно Сергей Середа признался, что спасает их брак.

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