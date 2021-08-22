MamaRika откровенно рассказала о грудном вскармливании: "Соски в кровь, застой молока"

Исполнительница поделилась собственным опытом кормления сына.

Украинская певица MamaRika, которая недавно рассказала, как отходила после кесарева сечения, откровенно поделилась о грудном вскармливании.

Как признались артистка в своем Instagram, для нее это оказалось труднее, чем рожать.

"Моя мама сразу предупредила меня, что яблоко от яблони фразой: "Дочь, я кормила пол роддома, так что и у тебя молока будет завались". Так и случилось. На 3-4 день в родильном все было как в том фильме, где ты просыпаешься в другом теле — только я проснулась с другой грудью на 1,5 размера больше. Боль была терпимая, температуры не было. И начался бесконечный квест с приложением малого, потрескавшимися сосками в кровь (сорри жиза, + пурелан с накладками в помощь), застоями молока и кучей заумных лактологов, которые только сбивали с толку. Благо к нам приехал массажист, которого мне посоветовали, и за 2 массажа решил все проблемы. Хороший дядя, хорошая работа у него сисяо жмякать, как потом сказал Сергеич", — поделилась исполнительница.

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Знаменитость добавила, что сложностью также стало освоение поз для кормления и как правильно прикладывать сына к груди. Впрочем, Настя Кочетова отметила, что к моменту выписки стало лучше и семья уехала в Одессу. Уже дома артистка решила сделать профилактический массаж, после которого ей стало плохо.

"Профилактический массаж одной "шикарной" местной массажистки, вызвал у меня так называемую "молочную лихорадку", и я буквально побывала в аду. В результате вся эта жесть закончилась тем, что я таки разобралась со всей этой молочной движухой и нашла крутого лактолога, с которой сейчас на связи", — поделилась певица.

instagram.com/mamarika_official

MamaRika добавила, что малыш ест каждые 2 часа днем, и каждые 2-3 ночью. Также исполнительница освоила молокоотсос, ведь скоро собирается на гастроли.

Напомним, ранее MamaRika рассекретила стоимость своих родов. Артистка рожала в частной клинике.

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