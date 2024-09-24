MamaRika ответила, как ее частые ссоры с мужем повлияли на их 3-летнего сына: "Это травма"

Украинская певица MamaRika, которая недавно рассказывала о преодолении кризиса с мужем, юмористом Сергеем Середой, рассказала об их сыне.

По словам артистки, 3-летний Давид является постоянным свидетелем их очень напряженных ссор. И добавляет, что мальчик даже может успокаивать их, но иногда его уговоры не срабатывают.

"Обвиняю себя очень сильно, что я не умею вовремя заморозить эмоцию и перенести ее на тогда, когда ребенок будет в другом месте. Потому что меня если несет, то я не могу это остановить. Меня разрывает. И Сергей такой же человек, что он терпит и потом взрывается, а я прячусь. И, к сожалению, Давид это видел очень много раз. И доходит до того, что он кричит "пожалуйста, успокойтесь". Это иногда работает, потому что я тогда говорю "мы придурки, для чего мы это делаем". А иногда не работает. И мы идем в другую комнату, включаем ему мультики или еще что-нибудь", — рассказала MamaRika в интервью Маше Ефросининой.

MamaRika с семьей / Фото: instagram.com/mamarika_official

Так, звезда признает, что они с возлюбленным поступают неправильно и это вредит психике ребенка, который еще только формируется. Поэтому певица признается, что постоянно пытается исправляться, хотя и удается это с большим трудом из-за ее характера. По мнению знаменитости, такие ссоры на глазах у ребенка – модель поведения, заложившаяся у нее еще с детства, ведь ее родители так же напряженно ссорились.

"Я знаю, что это сложится плохо, потому что у меня был такой же кейс в детстве. До сих пор помню, как мои мама и папа очень эмоционально ссорились. Может, я тоже делаю это подсознательно, потому что в моем детстве это было нормой. Мое подсознание не думает, что в будущем ему (сыну - прим. ред.) это может вылезти в какое-то расстройство, где он тоже будет повторять то же самое. Мозг не хочет помогать мне. Это детская травма. Я виню себя, что не могу эту ситуацию проработать, чтобы изменить это по отношению к сыну", - объясняет исполнительница.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук назвала причину, которая разрушила ее 8-летний брак с нардепом Александром Божко и над чем она сейчас работает.

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