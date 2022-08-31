MamaRika ответила, как ее муж уехал за границу и почему он не вступил в ряды ВСУ

Украинская певица MamaRika отправилась в благотворительный тур, а ее муж, юморист Сергей Середа, поехал вместе с ней.
Звездные супруги MamaRika и Серия Середы уехали за границу, чтобы давать благотворительные концерты и собирать средства на помощь Украине.
Как поделилась исполнительница, сейчас у них много приглашений. Если раньше супруги отказывались от каких-либо выступлений, то сейчас решили согласиться. Настя говорит, что украинцам сейчас нужны деньги, а она их не сможет заработать в таком объеме в Украине, как за границей.
"Люди почему-то думают, что мы выехали каким-то нелегальным путем. Мы не та семья, которая имела целью выехать куда-то, мы фантастически чувствуем себя. А причина нашего выезда за границу – много приглашений на благотворительные концерты. Какое-то время мы игнорировали эти приглашения, но потом поняли, что это неправильно. Сейчас в Украине нет активной концертной деятельности, поэтому мы поняли, что больше пользы принесем, когда будем выступать на благотворительных концертах за рубежом. Здесь мы собираем деньги для нашей армии, сотрудничаем с фондами", — поделилась исполнительница в интервью ю "24 Канала".
Артистка рассказала, что она на сцене исполняет песни, а ее муж – выступает в роли ведущего. Он смог уехать за границу, поскольку имеет соответствующее разрешение от Минкульта.
"Сейчас идет большой гастрольный тур, Министерство культуры дало разрешение на выезд. Я выступаю как артистка, а мой муж Сергей – ведущий концертов", — подчеркнула Настя.
Кстати, Сергей Середа в начале полномасштабной войны хотел вступить в ряды ВСУ, однако не сделал этого. А все потому, что его отговорила жена. MamaRika говорит, что не выдержала бы переживаний, если бы ее возлюбленный ушел на фронт. Исполнительница признается, что увлекается теми женщинами, которые ждут мужчин с войны.
"Да, конечно. Он рассматривал такой вариант. Признаюсь, что это меня очень беспокоит. Не представляю, что будет, если такое произойдет. Понимаю, что не знаю, как была бы без него. Это очень тяжело. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом. Несколько раз я просила его, чтобы не шел, был с нами. Он – вся моя жизнь. Не знаю, как бы я выдержала это. Когда он порывался идти в ВСУ, я была просто уничтожена. Безгранично благодарна тем женщинам, которые решились отпустить мужчин туда. Это очень сложно", — добавила артистка.
Напомним, ранее певица Камалия рассказывала, что хотела вступить в ряды ВСУ. Артистка была наполнена ярости и планировала защищать страну от оккупантов.
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