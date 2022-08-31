MamaRika ответила, как ее муж уехал за границу и почему он не вступил в ряды ВСУ

Звездные супруги MamaRika и Серия Середы уехали за границу, чтобы давать благотворительные концерты и собирать средства на помощь Украине.

Как поделилась исполнительница, сейчас у них много приглашений. Если раньше супруги отказывались от каких-либо выступлений, то сейчас решили согласиться. Настя говорит, что украинцам сейчас нужны деньги, а она их не сможет заработать в таком объеме в Украине, как за границей.

MamaRika с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Люди почему-то думают, что мы выехали каким-то нелегальным путем. Мы не та семья, которая имела целью выехать куда-то, мы фантастически чувствуем себя. А причина нашего выезда за границу – много приглашений на благотворительные концерты. Какое-то время мы игнорировали эти приглашения, но потом поняли, что это неправильно. Сейчас в Украине нет активной концертной деятельности, поэтому мы поняли, что больше пользы принесем, когда будем выступать на благотворительных концертах за рубежом. Здесь мы собираем деньги для нашей армии, сотрудничаем с фондами", — поделилась исполнительница в интервью ю "24 Канала".

Артистка рассказала, что она на сцене исполняет песни, а ее муж – выступает в роли ведущего. Он смог уехать за границу, поскольку имеет соответствующее разрешение от Минкульта.

MamaRika и Сергей Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Сейчас идет большой гастрольный тур, Министерство культуры дало разрешение на выезд. Я выступаю как артистка, а мой муж Сергей – ведущий концертов", — подчеркнула Настя.

Кстати, Сергей Середа в начале полномасштабной войны хотел вступить в ряды ВСУ, однако не сделал этого. А все потому, что его отговорила жена. MamaRika говорит, что не выдержала бы переживаний, если бы ее возлюбленный ушел на фронт. Исполнительница признается, что увлекается теми женщинами, которые ждут мужчин с войны.

MamaRika и Сергей Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Да, конечно. Он рассматривал такой вариант. Признаюсь, что это меня очень беспокоит. Не представляю, что будет, если такое произойдет. Понимаю, что не знаю, как была бы без него. Это очень тяжело. Если честно, я сдерживаю Сергея. Не стесняюсь говорить об этом. Несколько раз я просила его, чтобы не шел, был с нами. Он – вся моя жизнь. Не знаю, как бы я выдержала это. Когда он порывался идти в ВСУ, я была просто уничтожена. Безгранично благодарна тем женщинам, которые решились отпустить мужчин туда. Это очень сложно", — добавила артистка.

Напомним, ранее певица Камалия рассказывала, что хотела вступить в ряды ВСУ. Артистка была наполнена ярости и планировала защищать страну от оккупантов.

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