MamaRika по возвращении в Киев покидает соцсети: "Логическое завершение этой феерической поездки"

Певица MamaRika рассказала фанам, что плохо себя чувствует по возвращении в Украину.

Не успела MamaRika выздороветь после коронавируса, которым с семьей заболела в Польше, как ее постигли новые проблемы со здоровьем.

В очередной раз на своей странице в Instsgram MamaRika рассказала, что по возвращении в Украину испытала симптомы болезни.

"Мой организм понял, что мы дома и я просто развалилась, как только переступила порог. Пищевое отравление, желудок, головные боли и так далее. Это логическое завершение этой феерической поездки", — написала исполнительница.

Сторис MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Как призналась поклонникам певица, она очень устала с эти два месяца за границей и сейчас очень нуждается в покое и времени с семьей. Именно поэтому MamaRika решила на время оставить социальные сети.

"Я пропаду на несколько дней из инсти. Обещаю вернуться в вертикали и бодрячком. Люблю вас", — обратилась к фанатам артистка.

Напомним, на днях MamaRika вместе с мужем Сергеем Середой вернулась в Киев после длительного пребывания за границей с благотворительными концертами.

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