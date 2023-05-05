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MamaRika поделилась, как выглядела сразу после родов: "Никогда не показывала это фото"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
420
Время на прочтение
1 мин
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MamaRika поделилась, как выглядела сразу после родов: "Никогда не показывала это фото"

МамаРика

Исполнительница родила сына в августе 2021 года.

Украинская певица MamaRika показала, как выглядела сразу после рождения первенца.

Исполнительница решила устроить небольшой интерактив для своих поклонников в Instagram и попросила отправить ей дату, а она выбрала бы фото с этого периода. Кто-то из фанатов попросил MamaRika показать кадры из роддома.

Певица призналась, что раньше не показывала эти фото на широкую общественность. На фотографии, которой поделилась артистка, она лежала в палате, а рядом с ней и на специальной кроватке спал ее сын Давид. Тогда, вспомнила MamaRika, она чувствовала себя очень счастливой.

"Эксклюзив. Никогда не показывала это фото. А здесь я очень счастлива", – поделилась певица.

МамаРика / © instagram.com/mamarika_official
МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, что артистка стала мамой в августе 2021 года. Она родила сына Давида в браке с актером Сергеем Середой.

Недавно MamaRika показала свою фигуру в купальнике спустя полтора года после родов.

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Дата публикации
Просмотры
420
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