MamaRika поехала в роддом рожать и показала фото из палаты

Артистка с мужем уже готовятся стать родителями.

Украинская певица MamaRika, которая рассекретила вес на 9 месяце беременности, поехала в роддом, где ее оставили врачи.

Поэтому, вот-вот артистка и ее муж, юморист Сергей Середа впервые станут родителями. Супруги очень волнуются и о ходе событий рассказывают в сторис своих страниц в Instagram. Так, MamaRika уже сделали кардиотокографию, чем поделился Сергей.

"Нам после этой штуки скажут врачи, что, когда, как. Держим вас в курсе", — сказал Середа.

instagram.com/mamarika_official

В свою очередь, будущая мама поделилась милым кадром из палаты, где обнимает мужа. Как поделилась MamaRika, они с любимым решили, что он не будет присутствовать на родах и объяснила почему:

"Если честно, то мы уже решили, что партнерские роды — не наш формат, и вы это неоднократно слышали из наших уст. Называйте нас старомодными, трусами и т.д., но чувствуем, что так для нашей семьи будет лучше ... само собой Сергеич будет всегда рядом, потому что даже палата у нас рассчитана на всю семью и тусить мы будем постоянно вместе. Но в сам момент истины, когда откроется "портал" я хочу, чтобы он был в соседней комнате", — отметила артистка.

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

Напомним, ранее беременная MamaRika обнажилась на фото и засветила тату на ягодицах. Певица устроила откровенную фотосессию.

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