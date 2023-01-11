MamaRika похвасталась дорогим подарком от мужа на годовщину отношений

Влюблены вместе уже восемь лет.

Украинская певица MamaRika похвасталась дорогим подарком, который ей вручил муж, юморист Сергей Середа.

В частности, любимый исполнитель ответственно выбирал презент, которым хотел порадовать жену. MamaRika призналась, что даже и не ожидала этого получить. А подарил Сергей певице драгоценное украшение.

MamaRika с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Я вообще не надеялась на такой подарок. Все-таки иногда полезно забывать о годовщине", – поделилась эмоциями артистка.

MamaRika с мужем / Фото: instagram.com/mamarika_official

Отметим, на днях супруги праздновали годовщину отношений. Влюблены уже вместе восемь лет. Впрочем, парочка настолько была занята воспитанием годовалого сына Давида, что просто упустила праздник и забыла друг друга поздравить.

Однако Сергей решил все же сделать любимой приятное и порадовать ее ценным подарком.

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