MamaRika показала двухэтажный загородный дом, в который переехала с мужем и сыном

Певица MamaRika и ее муж-актер Сергей Среда вместе с маленьким сыном Давидом недавно переехали в новый дом.

Супруги поселились подальше от городской суеты и арендовали уютный двухэтажный дом под Киевом. Новое жилище MamaRika показала фанам в своих Instagram-stories. Певица провела подробную экскурсию по дому и показала первый этаж.

"Этот важный момент наступил, потому что румтур начинается! Покажу вам наш дом, но пока только первый этаж. Второй покажу во второй серии", — начала артистка.

MamaRika показала загородный дом, в котором живет с семьей / Фото: instagram.com/mamarika_official

На входе гостей встречает небольшая прихожая, в которой находятся полочки для обуви и других мелких вещей, а также двери, ведущие в гараж и в большой холл, где уже расположены два больших шкафа для обуви и верхней одежды.

MamaRika показала загородный дом, в котором живет с семьей / Фото: instagram.com/mamarika_official

На первом этаже также расположена гостевая спальня с собственной ванной и гардеробной комнатой, а также дополнительная уборная без душевой кабины.

MamaRika показала загородный дом, в котором живет с семьей / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika показала загородный дом, в котором живет с семьей / Фото: instagram.com/mamarika_official

Как рассказала MamaRika, большую часть времени они с семьей проводят все же на первом этаже. Там звездные родители обустроили игровой уголок для сына и создали зону отдыха с телевизором.

MamaRika показала загородный дом, в котором живет с семьей / Фото: instagram.com/mamarika_official

Но сейчас, в летний период семья также проводит много времени на свежем воздухе. Тем более что пространство за заднем дворике это позволяет. На террасе певица обустроила уютный уголок с мягкими диванами и столиком и расставила большие вазоны с искусственными цветами.

По словам MamaRika, они планируют еще доделать хороший газон, чтобы там разместить игровую площадку для Давида.

MamaRika показала загородный дом, в котором живет с семьей / Фото: instagram.com/mamarika_official

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