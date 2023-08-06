MamaRika показала двухэтажный загородный дом, в который переехала с мужем и сыном

Звездные супруги арендовали новое жилье.
Певица MamaRika и ее муж-актер Сергей Среда вместе с маленьким сыном Давидом недавно переехали в новый дом.
Супруги поселились подальше от городской суеты и арендовали уютный двухэтажный дом под Киевом. Новое жилище MamaRika показала фанам в своих Instagram-stories. Певица провела подробную экскурсию по дому и показала первый этаж.
"Этот важный момент наступил, потому что румтур начинается! Покажу вам наш дом, но пока только первый этаж. Второй покажу во второй серии", — начала артистка.
На входе гостей встречает небольшая прихожая, в которой находятся полочки для обуви и других мелких вещей, а также двери, ведущие в гараж и в большой холл, где уже расположены два больших шкафа для обуви и верхней одежды.
На первом этаже также расположена гостевая спальня с собственной ванной и гардеробной комнатой, а также дополнительная уборная без душевой кабины.
Как рассказала MamaRika, большую часть времени они с семьей проводят все же на первом этаже. Там звездные родители обустроили игровой уголок для сына и создали зону отдыха с телевизором.
Но сейчас, в летний период семья также проводит много времени на свежем воздухе. Тем более что пространство за заднем дворике это позволяет. На террасе певица обустроила уютный уголок с мягкими диванами и столиком и расставила большие вазоны с искусственными цветами.
По словам MamaRika, они планируют еще доделать хороший газон, чтобы там разместить игровую площадку для Давида.
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