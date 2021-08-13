MamaRika показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

MamaRika показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

Артистка рассказала, как ей удалось похудеть.

Украинская певица MamaRika, которая недавно рассекретила вес после родов показала свою фигуру в нижнем белье.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала новый пост, в котором показала себя "до" и "после" родов.

MamaRika до родов / instagram.com/mamarika_official

На фотографии, которую артистка сделала через неделю после рождения сына, MamaRika стоит в нижнем белье и демонстрирует свою фигуру.

MamaRika после родов / instagram.com/mamarika_official

Кроме этого, певица рассказала, как она возвращается в форму после кесарева сечения. Звезда подчеркнула, что нужно придерживаться здорового питания, постоянно двигаться и носить послеродовой бандаж.

"Вы спросите меня, как после родов, так еще и после кесарева сечения быстро вернуться в форму — а я вам отвечу, что надо не жрать много, быть постоянно в движении, не отчаиваться, если реабилитация длится долго, и носить 24/7 послеродовой бандаж, кроме ночи», — написала звезда.

Отметим, MamaRika на днях сообщала, что к идеальной форме ей осталось похудеть на 6,5 килограмма.

Напомним, недавно певица показала первое фото с малышом, на котором изображена его крошечная ножка. Снимок был сделан еще в роддоме.

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