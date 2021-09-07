MamaRika показала фото из роддома, на которых изображена во время родов

MamaRika показала фото из роддома, на которых изображена во время родов

Малышу артистки исполнился месяц.

Украинская певица MamaRika, которая недавно рассказала о грудном вскармливании, сообщила о празднике в ее семье.

Так, четыре дня назад исполнился месяц сыну исполнительницы и ее мужа, продюсера Сергея Середы. По этому случаю у себя на странице в Instagram артистка поделилась редкими атмосферными кадрами, которые были сделаны в роддоме.

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

На фото MamaRika изображена в процессе родов, а также сразу после рождения первенца:

"Месяц нашему счастью. Разрывает от любви ... В голове только один вопрос: "Как мы раньше жили без тебя, сынок?" Эти фотографии оставляю здесь, как память о самом важном дне нашей с твоим папой жизни ..." — подписала фотографии певица.

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

Поклонники бросились поздравлять молодых родителей, а некоторые никак не могут успокоиться, что они до сих пор не объявили имени малыша. Более наблюдательные пользователи напомнили, что MamaRika и ее муж назовут имя сына сразу же после его крестин.

Напомним, не так давно MamaRika рассекретила стоимость своих родов. Артистка рожала в частном роддоме.

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