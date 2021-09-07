MamaRika показала фото из роддома, на которых изображена во время родов

Малышу артистки исполнился месяц.
Украинская певица MamaRika, которая недавно рассказала о грудном вскармливании, сообщила о празднике в ее семье.
Так, четыре дня назад исполнился месяц сыну исполнительницы и ее мужа, продюсера Сергея Середы. По этому случаю у себя на странице в Instagram артистка поделилась редкими атмосферными кадрами, которые были сделаны в роддоме.
На фото MamaRika изображена в процессе родов, а также сразу после рождения первенца:
"Месяц нашему счастью. Разрывает от любви ... В голове только один вопрос: "Как мы раньше жили без тебя, сынок?" Эти фотографии оставляю здесь, как память о самом важном дне нашей с твоим папой жизни ..." — подписала фотографии певица.
Поклонники бросились поздравлять молодых родителей, а некоторые никак не могут успокоиться, что они до сих пор не объявили имени малыша. Более наблюдательные пользователи напомнили, что MamaRika и ее муж назовут имя сына сразу же после его крестин.
Напомним, не так давно MamaRika рассекретила стоимость своих родов. Артистка рожала в частном роддоме.