MamaRika показала, как ей делали маммопластику и как она выглядела сразу после операции

Артистка рассказала, как себя чувствует после операции.
Украинская певица MamaRika сделала маммопластику и делится подробностями о хирургическом вмешательстве.
В своем Instagram знаменитость опубликовала кадры, как врачи ей делали операцию. В частности, на фото видно, как MamaRika лежит в операционной, а медики выполняют свое дело.
Позже после операции певица вышла на связь. Артистка поделилась, что хирургическое вмешательство прошло успешно, она отлично чувствует себя, а также довольна результатом.
"Выходим из наркоза, чувствую себя прекрасно. Два часа спала, я очень довольна. Я не знаю, что там, я еще не смотрела. А так все супер, я довольна. Врачи отличные. Все прошло успешно", — поделилась артистка.
В настоящее время MamaRika восстанавливается после хирургического вмешательства и набирается сил. Поддерживает певицу ее муж, юморист Сергей Середа. Исполнительница обещает позже выйти на связь и показать, как изменился ее бюст после пластической операции.
"Иду набираться сил. Позже вернусь. Спасибо за такую безумную поддержку, вы у меня просто лучшие", — отметила артистка.
Напомним, MamaRika 31 января сообщила, что решилась на пластическую операцию. Звезда решила сделать маммопластику и объяснила почему.
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