MamaRika показала, как ей делали маммопластику и как она выглядела сразу после операции

Артистка рассказала, как себя чувствует после операции.

Украинская певица MamaRika сделала маммопластику и делится подробностями о хирургическом вмешательстве.

В своем Instagram знаменитость опубликовала кадры, как врачи ей делали операцию. В частности, на фото видно, как MamaRika лежит в операционной, а медики выполняют свое дело.

MamaRika в операционной / Фото: instagram.com/mamarika_official

Позже после операции певица вышла на связь. Артистка поделилась, что хирургическое вмешательство прошло успешно, она отлично чувствует себя, а также довольна результатом.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Выходим из наркоза, чувствую себя прекрасно. Два часа спала, я очень довольна. Я не знаю, что там, я еще не смотрела. А так все супер, я довольна. Врачи отличные. Все прошло успешно", — поделилась артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

В настоящее время MamaRika восстанавливается после хирургического вмешательства и набирается сил. Поддерживает певицу ее муж, юморист Сергей Середа. Исполнительница обещает позже выйти на связь и показать, как изменился ее бюст после пластической операции.

MamaRika с мужем / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Иду набираться сил. Позже вернусь. Спасибо за такую безумную поддержку, вы у меня просто лучшие", — отметила артистка.

Напомним, MamaRika 31 января сообщила, что решилась на пластическую операцию. Звезда решила сделать маммопластику и объяснила почему.

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