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MamaRika показала, как с маленьким сыном спала на полу во время российской атаки по Украине

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1089
Время на прочтение
1 мин
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MamaRika показала, как с маленьким сыном спала на полу во время российской атаки по Украине

МамаРика

Армия РФ продолжает наносить удары по мирному населению.

Певица MamaRika показала, как они с семьей прятались от очередной атаки "шахедами" по Украине.

Исполнительница поделилась в Instagram-stories черно-белой фотографией со своим маленьким сыном Давидом – на фото мальчик спал на застеленном полу, а звездная мама наблюдала за безопасностью сына рядом.

MamaRika просто не могла удержать эмоций из-за того, что вынуждена прятаться с двухлетним ребенком от вражеских беспилотников, летящих просо над головой у мирного населения.

"Гниды й*баные", — резко высказалась в сторону россиян певица.

MamaRika с сыном / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika с сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

Отметим, что в ночь на 20 июня российская армия вновь нанесла массированный удар по Украине — оккупанты ударили по нашей стране дронами и ракетами. В результате вражеской атаки в Киевской области были повреждены нежилые сооружения, частные дома и административное здание.

Ранее танцовщица Илона Гвоздева также показала, как вместе с детьми пыталась уберечь себя от ночных обстрелов.

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Дата публикации
Просмотры
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