MamaRika показала нежные объятия и поцелуи с мужем и дала лайфхак, как согреться в прохладные дни

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/mamarika_official

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Украинская певица MamaRika показала нежные объятия и поцелуи с мужем, юмористом Сергеем Середой, и дала лайфхак, как согреваться в прохладные дни.

Исполнительница еще летом снялась в романтическом фотосете с возлюбленным. Артистка позировала перед объективом фотокамеры в белом длинном платье, тем временем ее избранник надел розовую рубашку и серые брюки в полоску.

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MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/mamarika_official

Парочка для фото нежно обнималась. Также Сергей Середа дарил MamaRika сладкие поцелуи то в щечку, то в плечо. Тем временем счастливая певица улыбалась.

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MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/mamarika_official

Как отметила исполнительница, сейчас за окном стало очень прохладно. Так что певица дала лайфхак, как согреться — обняться с близким человеком.

«Холодно — жесть, греемся объятиями и фотками с лета», — обратилась к поклонникам артистка.

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/mamarika_official

Отметим, MamaRika и Сергей Середа начали встречаться в декабре 2014 года, а в январе 2018-го пара обручилась. Влюбленные сыграли свадьбу в Таиланде. Случилось это в марте 2020 года. Уже в августе 2021-го у певицы и юмориста родился первенец Давид.

Напомним, недавно MamaRika показала себя до и после увеличения губ. Также исполнительница поставила на место критиков ее внешности.

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