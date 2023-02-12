MamaRika показала романтические кадры по свадьбе на берегу моря в третью годовщину брака

Украинская певица MamaRika и ее муж, актер Сергей Середа вместе уже восемь лет.

Но официальный брак звездная пара вступила всего три года назад. В этом году 12 февраля MamaRika и Среда празднуют "кожаную" свадьбу.

MamaRikа и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

В праздничный день певица вспомнила, каким был романтичный день их с мужем жизни и поделилась фотографиями с церемонии на своей странице в Instagram.

"Три года замужем, восемь лет вместе, вечность впереди… Люблю", — подписала подборку фото MamaRika.

MamaRikа и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRikа и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

Свадьба пара отпраздновала на берегу моря в Таиланде в марте 2020 года. Счастливый миг влюбленные решили разделить только вдвоем, поэтому некоторое время держали женитьбу в тайне.

MamaRikа и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRikа и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

Сейчас звездные супруги вместе воспитывают сына Давида, которому скоро исполнится два года. На днях певица рассказала о неприятном инциденте, который случился с малышом и очень испугал ее.

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