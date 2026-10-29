ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
709
Время на прочтение
2 мин

MamaRika показала себя до и после увеличения губ и поставила на место критиков ее внешности

Артистка заявила, что не собирается следовать каким-то стандартам красоты, а будет со своим лицом делать то, что считает нужным.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
MamaRika

MamaRika

Украинская певица MamaRika показала себя до и после увеличения губ и жестко ответила критикам ее внешности.

В частности, исполнительницу упрекнули, что, мол, натуральность ей больше подходит. Якобы не стоило увеличивать губы, поскольку это выглядит некрасиво. MamaRika не стала молчать, а ответила на эти упреки. В частности, певица показала себя до и после косметологических манипуляций. Артистка призвала не прибегать к осуждению и не навязывать свои стандарты красоты кому-то. MamaRika подчеркнула, что увеличила губы, потому что захотела этого.

«Когда мы научимся не толкать друг другу свои стандарты и видения красоты и поймем, что каждая женщина сама решает, что делать со своим телом и лицом! Между этими двумя фото — не просто годы. Между ними огромный путь к себе! Я люблю и ту уставшую Настю из первого фото. Ту, которая немного потерялась, у нее не было ни времени, ни возможности уделять себе внимание. Но тоже люблю женщину, которую вижу в зеркале сегодня! Женщину, которая пахала над собой как сраная лошадь, многое пережила, многое поняла и наконец научилась выбирать себя!» — отметила исполнительница.

MamaRika до и после увеличения губ / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika до и после увеличения губ / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika подчеркнула, что это ее лицо, поэтому она делает то, что считает нужным. В заключение исполнительница посоветовала меньше прибегать к осуждению, а вместо этого видеть больше красоты вокруг.

«И дело далеко не в ботоксе или гиалуронке в губах. Дело в том, что сегодня точно знаю, кто я и чего хочу от жизни! Мое лицо — не место для ваших стандартов красоты. И ваше — тоже! Меньше осуждения, больше комплиментов, мои прекрасные! Вместе мы сила!» — подытожила артистка.

Напомним, недавно актрису Дарью Трегубову упрекнули, что она стала жертвой пластической хирургии. Артистка жестко отреагировала на эти упреки.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie