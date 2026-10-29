MamaRika показала себя до и после увеличения губ и поставила на место критиков ее внешности

MamaRika

Реклама

Украинская певица MamaRika показала себя до и после увеличения губ и жестко ответила критикам ее внешности.

В частности, исполнительницу упрекнули, что, мол, натуральность ей больше подходит. Якобы не стоило увеличивать губы, поскольку это выглядит некрасиво. MamaRika не стала молчать, а ответила на эти упреки. В частности, певица показала себя до и после косметологических манипуляций. Артистка призвала не прибегать к осуждению и не навязывать свои стандарты красоты кому-то. MamaRika подчеркнула, что увеличила губы, потому что захотела этого.

Реклама

«Когда мы научимся не толкать друг другу свои стандарты и видения красоты и поймем, что каждая женщина сама решает, что делать со своим телом и лицом! Между этими двумя фото — не просто годы. Между ними огромный путь к себе! Я люблю и ту уставшую Настю из первого фото. Ту, которая немного потерялась, у нее не было ни времени, ни возможности уделять себе внимание. Но тоже люблю женщину, которую вижу в зеркале сегодня! Женщину, которая пахала над собой как сраная лошадь, многое пережила, многое поняла и наконец научилась выбирать себя!» — отметила исполнительница.

Реклама

MamaRika до и после увеличения губ / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika подчеркнула, что это ее лицо, поэтому она делает то, что считает нужным. В заключение исполнительница посоветовала меньше прибегать к осуждению, а вместо этого видеть больше красоты вокруг.

«И дело далеко не в ботоксе или гиалуронке в губах. Дело в том, что сегодня точно знаю, кто я и чего хочу от жизни! Мое лицо — не место для ваших стандартов красоты. И ваше — тоже! Меньше осуждения, больше комплиментов, мои прекрасные! Вместе мы сила!» — подытожила артистка.

Напомним, недавно актрису Дарью Трегубову упрекнули, что она стала жертвой пластической хирургии. Артистка жестко отреагировала на эти упреки.

Новости партнеров