MamaRika показалась с разбитым лбом и рассказала, что с ней произошло

Украинская певица MamaRika взволновала поклонников своим появлением в Instagram-stories.

Исполнительница вышла на связь с фанами в Сети и испугала их сильной царапиной на своем лице. Как рассказала MamaRika, с ней произошла неприятная ситуация.

Певица травмировалась прямо у себя дома, когда шла по квартире. MamaRika не заметила дверь и врезалась лбом. Теперь у нее на лбу ссадина и гулянье.

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Стоит ли говорить, что это нормально для меня просто идти и не увидеть двери? Короче, у меня гуля. А завтра еще концерт благотворительный в Киеве", — иронически сказала артистка.

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Муж певицы, комик Сергей Середа, пошутил, что с его женой такое уже случается не в первый раз. Он пожалел любимую, но посоветовал ей быть осмотрительнее.

"Это нормально. Сколько раз это будет продолжаться? Сколько? Тебе нужно еще отдых. А надо еще по сторонам смотреть, куда ты идешь", — пошутил над женой Среда.

MamaRika и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

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