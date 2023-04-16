MamaRika померилась фигурами в купальниках с Василисой Фроловой

Украинская певица MamaRika уехала на отдых с годовалым сыном в Дубай, где она, в частности, отпраздновала день рождения.

Во время отпуска исполнительница не смогла не встретиться с ведущей Василисой Фроловой, которая с начала войны живет с мужем и сыном в Дубае.

В частности, знаменитости вместе отдыхали на пляже и делали немало фотографий. Одним из фото MamaRika поделилась в своем фотоблоге. На снимке исполнительница в голубом купальнике померялась фигурой с Фроловой. Кстати, сразу заметно, что MamaRika недавно в Дубае, ведь в отличие от Василисы, на ее коже совсем нет загара.

MamaRika и Василиса Фролова / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Немножко герлз контента", — подписала фото MamaRika.

Отметим, на отдых в Дубай певица с сыном приехала всего на неделю. После этого исполнительница возвращается домой, где ее ждет муж.

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