MamaRika померилась фигурами в купальниках с Василисой Фроловой

Знаменитости встретились в Дубае.
Украинская певица MamaRika уехала на отдых с годовалым сыном в Дубай, где она, в частности, отпраздновала день рождения.
Во время отпуска исполнительница не смогла не встретиться с ведущей Василисой Фроловой, которая с начала войны живет с мужем и сыном в Дубае.
В частности, знаменитости вместе отдыхали на пляже и делали немало фотографий. Одним из фото MamaRika поделилась в своем фотоблоге. На снимке исполнительница в голубом купальнике померялась фигурой с Фроловой. Кстати, сразу заметно, что MamaRika недавно в Дубае, ведь в отличие от Василисы, на ее коже совсем нет загара.
"Немножко герлз контента", — подписала фото MamaRika.
Отметим, на отдых в Дубай певица с сыном приехала всего на неделю. После этого исполнительница возвращается домой, где ее ждет муж.
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