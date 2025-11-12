MamaRika после экстренной операции вышла на связь и рассказала о своем состоянии: "Было кровотечение"

MamaRika

Украинская певица MamaRika перенесла операцию.

Знаменитость уже вышла на связь после хирургического вмешательства. В своем Instagram актриса объяснила, почему ей нужна была операция и как она сейчас чувствует себя. Хирургическое вмешательство было экстренным. Певица говорит, что у нее было кровотечение, вероятно, именно менструации, последние несколько недель. Так быть не должно. Поэтому, врачи сказали MamaRika срочно ложиться в больницу и делать операцию.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас исполнительница уже находится дома. Впереди артистку ждет реабилитация, которая продлится около двух недель.

MamaRika в больнице после операции / © instagram.com/mamarika_official

"Я уже дома. Операция прошла успешно. Операция была по женскому. Это экстренная операция. Было кровотечение последние несколько недель, это серьезные вещи. Мне в срочном порядке сказали ложиться и все это пофиксить. Реабилитация после операции длится до двух недель", - поделилась артистка.

Напомним, на днях MamaRika призналась, что ей срочно будут делать операцию. Тогда певица объяснила это тем, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого исполнительнице пришлось перенести четыре ближайших концерта из тура на весну 2026 года.