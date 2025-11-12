- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 420
- Время на прочтение
- 1 мин
MamaRika после экстренной операции вышла на связь и рассказала о своем состоянии: "Было кровотечение"
Артистка призналась, как прошло хирургическое вмешательство.
Украинская певица MamaRika перенесла операцию.
Знаменитость уже вышла на связь после хирургического вмешательства. В своем Instagram актриса объяснила, почему ей нужна была операция и как она сейчас чувствует себя. Хирургическое вмешательство было экстренным. Певица говорит, что у нее было кровотечение, вероятно, именно менструации, последние несколько недель. Так быть не должно. Поэтому, врачи сказали MamaRika срочно ложиться в больницу и делать операцию.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас исполнительница уже находится дома. Впереди артистку ждет реабилитация, которая продлится около двух недель.
"Я уже дома. Операция прошла успешно. Операция была по женскому. Это экстренная операция. Было кровотечение последние несколько недель, это серьезные вещи. Мне в срочном порядке сказали ложиться и все это пофиксить. Реабилитация после операции длится до двух недель", - поделилась артистка.
Напомним, на днях MamaRika призналась, что ей срочно будут делать операцию. Тогда певица объяснила это тем, что у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Из-за этого исполнительнице пришлось перенести четыре ближайших концерта из тура на весну 2026 года.