MamaRika после госпитализации вышла на связь с фанами: "Последние месяцы были очень сложными"

Певица MamaRika вышла на связь со своими поклонниками после того, как испугала кадрами в карете скорой.

В Instagram-stories артистка рассказала своим подписчикам, что с ней произошло. По словам MamaRika, прямо перед выходом на сцену ей стало плохо — у певицы тряслись руки и было головокружение. К счастью, на концертной площадке присутствовали медики.

"Вчера был очень тяжелый день. Спасибо, что вы волнуетесь, и спрашиваете, все ли хорошо. Я, как видите, уже в вертикали, но вчера была в горизонтали. Я чувствовала, что последние месяцы были очень сложными и у нас очень много работы, стрессы. Усталость накапливалась. У меня было подозрение, что я просто сломаюсь. Перед выходом на сцену я почувствовала, что просто не могу встать со стула. У меня тряслись руки, кружилась голова, сушило меня. Просто не было сил встать. Было страшное головокружение. Хорошо, что на площадке была карета "скорой". Меня просто забрали и начали откачивать. Оказалось, что давление было 90/60, общее истощение организма, переутомление", — поделилась MamaRika.

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Врачи сделали певице несколько уколов и помогли подняться на ноги. Несмотря на свое плохое самочувствие, MamaRika все же решила выйти на сцену да фанатов и спеть. Однако после такого инцидента звезда призналась, что будет внимательнее следить за своим организмом.

"Самое главное, что меня напичкали всякими уколами, и я все-таки вышла на сцену. Это, чтобы вы понимали, старая школа. Но я сделала один вывод – слушать свой организм и не истощать себя. Я вообще, не помню, чтобы у меня такое было в жизни. Сегодня я дома с семьей, отсыпаюсь и все уже хорошо", — сказала певица.

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

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