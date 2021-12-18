MamaRika поздравила мужа с годовщиной их отношений забавным видео

Влюблены уже семь лет вместе.

Украинская певица MamaRika сегодня, 18 декабря, празднует годовщину отношений с мужем Сергеем Середой.

К слову, влюблены уже семь лет вместе. В честь семейного праздника артистка смонтировала короткий ролик, которым поздравила своего любимого с годовщиной. Звезда показала самые забавные моменты из их личной жизни. На видео влюбленные то весело танцуют, то Сергей одевает на себя сценическую одежду. Не забыла Настя вспомнить и об их свадьбе и рождении сына.

"Наши с тобой "я" уже давно превратились в "мы", и с каждым днем я люблю тебя и нашу семью все сильнее. Столько слов в голове, что я впервые не могу сформулировать мысли… Пожалуй, просто оставлю это видео здесь и скажу: "Спасибо, что семь лет назад ты притащил меня в Одессу на наше первое "неожиданное" свидание — оно продолжается до сих пор", — поделилась знаменитость.

Отметим, MamaRika и Сергей Середа официально поженились в марте 2020 года. Провести этот праздничный день влюбленные решили в Таиланде. Супруги второго августа 2021 впервые стали родителями.

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