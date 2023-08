MamaRika призналась, почему больше никогда не будет участвовать в нацотборе на "Евровидение"

Украинская певица MamaRika вспомнила свой опыт участия в музыкальных конкурсах.

На своей странице в Instagram исполнительница решила пообщаться с поклонниками и предложила им задать интересующие ей вопросы. Многие фаны поинтересовались у певицы по поводу ее участия в различных телешоу и соревнованиях. В частности, планирует ли MamaRika во второй раз попробовать свои силы в нацотборе на песенный конкурс "Евровидение"

В ответ певица призналась, что ее опыт участие в подобных проектах оказался отрицательным. По мнению MamaRika, в нацотборе слишком много суеты и скандалов.

"Однажды было достаточно. Слишком много хайпа и шумихи. Я о музыке, о творчестве, а не о скандалах. Без оскорблений. Мне в жизни конкурсов хватило уже. Я та, кто я есть и не надо меня оценивать", — сказала певица. .

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Кроме того, MamaRika ответила, сожалеет ли о своем участии в популярном телепроекте "Фабрика звезд", который в свое время сделал ее знаменитостью. По словам певицы, если бы время вернулось назад, она была бы не прочь вернуться на шоу.

"Да, конечно бы пошла. Это были очень крутые времена и главное бесценный опыт", — призналась исполнительница.

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, что Анастасия Кочетова (настоящее имя певицы) завоевала популярность во время участия в украинской версии шоу "Фабрика звезд-3". Тогда она выступала под псевдонимом Эрика.

А в 2017 году MamaRika уже с новым именем попыталась покорить сцену национального отбора и попасть на "Евровидение-2017". Исполнительница представила трек We Are One, однако не смогла набрать соответствующее количество баллов для победы в конкурсе.

