MamaRika призналась, почему больше никогда не будет участвовать в нацотборе на "Евровидение"

Также артистка ответила или сожалеет об участии в "Фабрике звезд".
Украинская певица MamaRika вспомнила свой опыт участия в музыкальных конкурсах.
На своей странице в Instagram исполнительница решила пообщаться с поклонниками и предложила им задать интересующие ей вопросы. Многие фаны поинтересовались у певицы по поводу ее участия в различных телешоу и соревнованиях. В частности, планирует ли MamaRika во второй раз попробовать свои силы в нацотборе на песенный конкурс "Евровидение"
В ответ певица призналась, что ее опыт участие в подобных проектах оказался отрицательным. По мнению MamaRika, в нацотборе слишком много суеты и скандалов.
"Однажды было достаточно. Слишком много хайпа и шумихи. Я о музыке, о творчестве, а не о скандалах. Без оскорблений. Мне в жизни конкурсов хватило уже. Я та, кто я есть и не надо меня оценивать", — сказала певица. .
Кроме того, MamaRika ответила, сожалеет ли о своем участии в популярном телепроекте "Фабрика звезд", который в свое время сделал ее знаменитостью. По словам певицы, если бы время вернулось назад, она была бы не прочь вернуться на шоу.
"Да, конечно бы пошла. Это были очень крутые времена и главное бесценный опыт", — призналась исполнительница.
Напомним, что Анастасия Кочетова (настоящее имя певицы) завоевала популярность во время участия в украинской версии шоу "Фабрика звезд-3". Тогда она выступала под псевдонимом Эрика.
А в 2017 году MamaRika уже с новым именем попыталась покорить сцену национального отбора и попасть на "Евровидение-2017". Исполнительница представила трек We Are One, однако не смогла набрать соответствующее количество баллов для победы в конкурсе.
Читайте также: