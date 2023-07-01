MamaRika прямо перед концертом пожаловалась на плохое самочувствие: "Колбасит жестко"

Украинская певица MamaRika пожаловалась поклонникам проблем со здоровьем.

Уже завтра у исполнительницы должен быть концерт, однако прямо перед выступлением она заболела. О причине внезапной болезни певица не знает, но предполагает, что повлиять на ее здоровье мог сильный стресс.

Из-за плохого самочувствия исполнительнице пришлось отменить репетицию, а вот по поводу завтрашнего концерта пока певица не ответила, будет ли выступать.

"Короче, меня тупо скосило. Даже отменила репетицию. Не знаю, что это такое, но все и сразу, и колбасит жестко. Вчера на обследованиях врачи сказали, что так работает организм, когда очень долго ты на стрессе, а потом резко расслабляешься. Твою же на лево! Это реальная жесть! Завтра концерт, лежу", — написала MamaRika.

МамаРика / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, недавно певица MamaRika похвасталась перед фанами красивой фигурой в купальнике.

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