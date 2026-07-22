MamaRika публично пожаловалась на мужа: Сергей Середа подражал ей и рассмешил поклонников

Сергей Середа и MamaRika / © instagram.com/serega_sereda

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Певица MamaRika поделилась забавной семейной историей и рассказала, из-за чего в очередной раз поссорилась со своим мужем Сергеем Середой.

Артистка давно не скрывает, что за кулисами их брака хватает шуток и взаимных подколов. На этот раз поводом для смеха стал обычный разговор. Сергей решил пародировать жену прямо перед камерой. Он заверил, что именно так она ведет себя во время общения. Шоумен настолько увлекся перевоплощением, что MamaRika не сдержала эмоций. Она даже вынесла ситуацию на суд своих подписчиков.

«Ну и что с ним теперь делать?» — с улыбкой обратилась певица к поклонникам, спросив, действительно ли она разговаривает именно так, как это показал её муж.

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MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Середа изобразил супругу максимально эмоциональной: с жевательной резинкой, выразительной мимикой и характерными движениями головы. Он утверждал, что именно так MamaRika ведет беседу. Хотя пародия была явно преувеличенной, поклонники артистки вряд ли не узнали в ней знакомые черты. Ведь певица и сама часто появляется в соцсетях с жевательной резинкой и не скрывает своего темперамента.

Сергей Середа / © instagram.com/mamarika_official

Поклонники этой пары давно привыкли к такому формату общения между влюблёнными. Они регулярно подшучивают друг над другом, не скрывая бытовых моментов, и нередко превращают семейные споры в повод для шуток.

Напомним, недавно Сергей Середа рассмешил поклонников «хрустом колен и головокружением».

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