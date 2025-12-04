MamaRika раскрыла свою главную проблему материнства и почему не хочет второго ребенка

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Украинская певица Mamarika откровенно призналась, что сталкивается с трудностями в сочетании материнства и карьеры.

Артистка признается, что из-за напряженного графика она видит своего сына Давида гораздо реже, чем хотела бы. В интервью для M1 звезда поделилась, что часто приходит домой поздно ночью, когда сын уже почти спит. И призналась, что это беспокоит ее и она постоянно волнуется за эмоциональную связь с мальчиком.

Mamarika с сыном и мужем / © instagram.com/mamarika_official

«Все мамы и каждая женщина прежде всего — герои для меня. Я с одним карапузиком и своим графиком вообще ничего не успеваю. Он меня скоро тетей будет называть, потому что я прихожу домой в 23:00, успеваю что-то обсудить, уложить его. Мне так не хватает времени с ним, но я выбрала этот путь и должна находить время и на себя», — призналась артистка.

Несмотря на любовь к сцене и полную отдачу на работе, MamaRika напоминает, что женщина не должна забывать и о себе. По ее словам, иначе легко «загнать себя в больницу». Кстати, именно из-за нехватки времени на семью и постоянной занятости она пока не планирует второго ребенка.

