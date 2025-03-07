MamaRika расплакалась, когда заговорила об отце в России: "Мне жаль, что так"

Украинская певица MamaRika со слезами на глазах заговорила об отце, который живет в России.

Родной человек артистки находится в РФ. Исполнительница в комментарии "Люкс ФМ" делится, что они общаются, звонят друг другу, хотя и не часто. Знаменитость признается, что в РФ находится ее отец и бабушка. Она не может терять с ними связь, ведь это родные ей люди. Что касается темы войны, то об этом они вообще не говорят. MamaRika отметила, что еще 11 лет назад поставила отцу соответствующее условие. Очевидно, что на родного человека певицы повлияла российская пропаганда.

"Я вообще на эту тему не люблю говорить, потому что это моя болезненная тема. Могу сказать одно, мы договорились уже давно. Война длится 11 лет, и в момент, когда это все началось, мы договорились, что мы не общаемся на эту тему вообще. Да, ему тяжело, он иногда хочет, но я останавливаю. Условие стояло так: "Если ты хочешь со мной общаться, давай мы не будем эту тему поднимать!". Я живу в своей стране, я здесь, меня невозможно убедить в другом. Мы не говорим об этом. Мы общаемся очень редко, раз в полгода. Это мои родные люди!" – поделилась артистка.

MamaRika заплакала / Фото: скриншот с видео

MamaRika также говорит, что отец общается с внуком. Правда, он ни разу не видел Давида в жизни, только через видео. Когда артистка этим делилась, то не смогла сдержать слез и расплакалась. Исполнительница признается, что для нее это очень болезненная тема. Певице хотелось бы, чтобы сын увидел своего дедушку, однако она не уверена, произойдет ли это вообще когда-нибудь.

"Он ни разу не видел внука. Мне жаль, что так... Мне жаль, что он не может его увидеть... Мне тяжело... Я бы хотела, чтобы он увидел внука, но не факт, что это вообще когда-нибудь произойдет", — поделилась певица.

MamaRika заплакала / Фото: скриншот с видео

Напомним, недавно MamaRika кардинально сменила имидж. Артистка уже хвасталась новым образом.

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