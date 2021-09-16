MamaRika рассекретила, как ей удалось вернуться в форму после родов

Артистка родила 1,5 месяца назад.
Украинская певица MamaRika уже действительно почти вернула свою прежнюю форму после родов, и недавно она показала это, опубликовав фото в купальнике.
На своей странице в Instagram молодая мама рассказала, как ей удалось это сделать через 1,5 месяца.
MamaRika говорит, что надо обязательно массировать перед душем 7-10 мин проблемные зоны сухой щеткой.
"Массаж щеткой нужно чередовать со специальным массажером. Желательно использовать крем или масло для тела", — отметила артистка.
Кроме этого, MamaRika советует принимать контрастный душ и мазаться кремом от растяжек. Также нужно пользоваться нефритовым роллером и не забывать о массаже лица.
"И, конечно, закреплять все бандажом. Я его ношу каждый день, снимаю только ночью", — советует артистка.
А также исполнительница утверждает, что надо стараться правильно питаться и пить много воды.
"Я понимаю, что очень хочется есть. Я употребляю сладкое только в первой половине дня. Также пью много жидкости и употребляю витамины. Стараюсь правильно питаться", — говорит исполнителя.
Ну и, конечно, заниматься спортом, но только в том случае, если это разрешено. Певица же выбрала йогу и фитнес.
Напомним, недавно MamaRika рассказала об отношениях с мужем после рождения сына. Артистка призналась, что они периодически ссорятся.