MamaRika рассекретила, сколько зарабатывает в месяц и тратит на аренду роскошного дома под Киевом

Украинская MamaRika рассказала о своем заработке и рассекретила, сколько средств тратит на аренду двухэтажного дома под Киевом.

Исполнительница вместе с мужем и сыном переехала в новый дом в начале августа. Как призналась артистка, на аренду этого дома она тратит больше средств, чем предыдущего. Однако владелец оказался хорошо знаком с творчеством MamaRika, когда она еще была Эрикой, так что сделал ей скидку.

"Аренда больше 1000 долларов. Это не так страшно за такой большой дом. Нам действительно сделали хорошую цену, потому что владелец дома знает меня еще со времен Эрики", — рассказала артистка в разговоре с Евгением Фешаком.

Дом, где MamaRika живет с семьей / Фото: instagram.com/mamarika_official

Также певица рассказала и о своем заработке. В месяц знаменитость зарабатывает более 100 тысяч гривен, однако большинство этих средств она тратит на зарплаты для своей творческой команды.

"Наверное, 100 тысяч гривен в месяц. У меня есть команда, которой я плачу зарплату. Там только зарплаты посчитать, и уже вот получается", — поделилась знаменитость.

В общем, во время полномасштабной войны заработок артистов очень сильно снизился. MamaRika говорит, что ее гонорар разный: может быть и меньше двух тысяч долларов, а может быть и больше. Также певица не берет деньги, если выступает на благотворительном мероприятии.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Можно и больше, можно и бесплатно, если это благотворительное мероприятие, то конечно. Сейчас нет фиксированного прайса. Сейчас времена такие, когда всякие бывают исключения. Входим в положение", — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно MamaRika очень сильно испугала фанатов. Певицу сразу со сцены забрала "скорая". Позже исполнительница вышла на связь и рассказала, что с ней тогда произошло.

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