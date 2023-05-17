MamaRika рассекретила свой самый большой гонорар и ошеломила суммой, которую тратит на продукты

Украинская певица MamaRika рассекретила сумму своего самого большого в карьере гонорара и призналась, сколько средств тратит на продукты.

По словам звезды, у них с мужем, юмористом Сергеем Середой, совместный бюджет. Обычно они с возлюбленным довольно экономны. Супруги не тратятся на какие-то развлечения и отдых. Однако немало средств из семейного бюджета уходит на еду.

"Мы едим много. Мы не ходим в рестораны. Единственное, что я съездила отдохнуть в Дубай, но это была купленная путевка до 24 февраля 2022 года. Депозит остался, и деньги не возвращали. Мы не тратим ни на что, мы очень экономны в плане каких-то развлечений. Но мы очень много жрем, мы любим вкусно поесть. Это нас грешок", — рассказала артистка в интервью Славе Демину.

MamaRika с мужем / Фото: instagram.com/mamarika_official

Как призналась MamaRika, они с семьей на продукты тратят 20-30 тысяч гривен. Однако супруги такую сумму оставляют в оптовом магазине, в котором скупаются раз в полтора-два месяца.

"Мы можем зайти в магазин и оставить там 20-30 тысяч гривен. Мы покупаем оптом много всего один раз в месяц: химию, моющие средства, еду, какие-то сиропы, крупы — это базовая закупка. Мы любим морепродукты поесть. Огромная сумма из этого идет на Давида, потому что он у меня ест все виды мяса, красную рыбу. У него очень крутой рацион. Для меня очень важно, чтобы он круто питался. Основная статья расходов — это продукты и бензин. Мы больше ни на что и не тратим. Одежду нам дарят бренды за рекламу", — призналась звезда.

MamaRika с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

Рассекретила знаменитость и сумму самого большого гонорара, который получала за все время певческой карьеры. Когда исполнительница выступала под сценическим именем Эрика, то у нее было 8-10 тысяч долларов, а когда как MamaRika, то 4-5 тысяч долларов.

"Это было еще при Эрике, это была новогодняя ночь. Нам заплатили 8-10 тысяч долларов. Но я с того получила лишь 10%. За все время MamaRika — это 4-5 тысяч долларов", — добавила артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, недавно MamaRika рассказала, как перенесла серьезную операцию. По словам артистки, врачи обнаружили у нее новообразование в кишечнике.

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