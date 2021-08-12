MamaRika рассекретила вес после родов и сообщила, на сколько хочет похудеть

MamaRika рассекретила вес после родов и сообщила, на сколько хочет похудеть

Артистка ведет борьбу с лишними килограммами.

Украинская певица MamaRika, которая недавно впервые стала мамой, рассекретила свой вес после родов.

В сторис страницы в Instagram исполнительница разместила видео, на котором становится на весы и демонстрирует фанам сколько весит. Так, пока вес исполнительницы составляет 61,5 кг. Как призналась певица, до идеальной формы ей осталось похудеть на 6,5 кг.

instagram.com/mamarika_official

Отметим, ранее MamaRika поделилась, что из-за грудного вскармливания придерживается специального питания. В частности, артистка ест гречку и сухари.

Напомним, на днях MamaRika запостила первое фото с сыном, которое сделала в роддоме. Таким образом артистка отпраздновала первую неделю жизни своего сына.

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