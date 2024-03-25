MamaRika рассказала, как 2-летний сын испугался взрывов в Киеве и какой фразой он ее шокировал

Украинская певица MamaRika рассказала, как ее 2-летний сын испугался громких взрывов в Киеве.

25 марта российские оккупанты ракетами обстреляли столицу Украины. Едва ли не в каждом районе Киева жители слышали громкие взрывы. MamaRika рассказала, что ее сын Давид очень сильно испугался и впервые расплакался.

Певица поделилась, что 2-летний сын во время ракетных обстрелов сказал: "Мама, плохие дяди пускают ракеты". По словам исполнительницы, эта фраза ее просто повергла в шок.

MamaRika с сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Было громко! Давид впервые расплакался и сказал: "Мама, плохие дяди пускают ракеты". Я замерла…", — поделилась исполнительница.

MamaRika призналась, что за эти два года войны нервы уже просто на грани. Тем не менее, артистка советует беречь себя и в случае опасности прятаться в безопасное место, ведь неизвестно, куда может попасть ракета или обломок от нее.

"Вот так в какую-то секунду вся твоя жизнь летит в з*д! Все, что тебе дорого, может просто оборваться. Как мы только живем эти последние два года? Нервы на грани…Берегите себя, если это вообще возможно", — обратилась к подписчикам исполнительница .

Пост MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Отметим, 25 марта оккупанты обстреляли Киев. Враг выпустил две баллистические ракеты, которые были сбиты. Однако обломки попадали в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. В результате вражеской атаки ранения получили пять гражданских, двоих из которых забрали в больницу.

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