MamaRika рассказала, как ей сделали кесарево сечение: "На кону жизнь ребенка"

Операция длилась полчаса.

Украинская певица MamaRika, которая недавно впервые стала мамой, рассказала, как ей сделали кесарево сечение.

Артистка написала в своем Instagram, что доверяет Богу и обстоятельствам, поэтому новость об операции восприняла адекватно. Говорит, процедура длилась очень быстро и через полчаса уже держала сына на руках.

"Здесь вопрос не стоит — на кону жизнь и здоровье твоего ребенка... Что я при этом чувствовала? Да все и сразу: страх неизвестности и страх за малого, чтобы все прошло гладко, переживала по поводу анестезии, что буду чувствовать, волнение перед главной встречей моей жизни. Физически — это тоже очень странный и новый опыт, но скажу сразу, что это терпимо! может просто мне повезло попасть в руки профессионалов", — отметила артистка.

instagram.com/mamarika_official

Знаменитость добавила, что несмотря на кучу мыслей, внутри она была спокойна и знала, что будет хорошо.

"Интересный момент, что лежа на столе я попросила включить какую-то мантру, чтобы успокоить себя — и в этот момент анестезиолог поставил именно ту мелодию, под которую я медитировала всю беременность. Я поняла — это знак, и теперь просто ждала заветного крика", — рассказала певица.

Настя Кочетова также поделилась, что момент, когда ей приложили малыша к груди, она ни с чем не сравнит. Звезда заверила, что это "лучшее, что с ней происходило за всю жизнь".

Напомним, ранее MamaRika счастливая и с макияжем сообщила, что выписалась из роддома. Артистка с семьей сразу же отправилась домой в Одессу.

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