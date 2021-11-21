MamaRika рассказала, как они с мужем распределили обязанности после рождения сына

Муж артистки активно помогает ей в уходе за малышом.

Украинская певица MamaRika три месяца назад впервые стала мамой.

В программе "Светская жизнь" артистка призналась, что в уходе за малышом ей очень помогает муж, продюсер и юморист Сергей Середа. Исполнительница поделилась, что они "еще на берегу" договорились, что Сергей будет ей помогать и в быту.

"Обязанности распределили 50 на 50. Даже больше скажу, ночью он забирает малыша к себе и дает мне поспать. Так мы договаривались на берегу, он меня не обманул", — сказала MamaRika.

Как MAMARIKA и Сергей Середа распределяют обязанности по дому

Кроме того, молодые родители признались, присутствует ли в их жизни интим после рождения первенца:

"На самом деле он существует, когда маленький ребенок, – секс существует. Он не очень часто бывает, зато какой", – заинтриговала певица.

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