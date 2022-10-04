MamaRika рассказала о кризисе в отношениях с мужем: "Были на грани разрыва"

Исполнительница MamaRika счастлива в браке с украинским комиком Сергеем Середой. Впрочем, в их отношениях не всегда были все гладко.

Артистка откровенно поделилась с поклонниками, что они с мужем пережили кризис. Это произошло на третьем году их отношений. Тогда пара чуть не разошлась.

"Да, по классике нас переколбасило где-то на третьем году отношений... Были на грани разрыва", — вспомнила артистка.

MamaRika с мужем / Фото: instagram.com/mamarika_official

Влюбленным удалось преодолеть все невзгоды. Сейчас пара уже два года живет в счастливом браке и воспитывает годовалого сына Давида.

MamaRika с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Любовь побеждает эгоизм и эмоции. Вообще, не стоит привязываться к этим кризисам. Просто должно быть уважение друг к другу, диалог и анализ ситуации здесь и сейчас", — поделилась знаменитость.

MamaRika вспомнила кризис в отношениях / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, недавно также Даша Квиткова поделилась, как они с Никитой Добрыниным преодолели кризис в отношениях. Недоразумения у пары возникли после рождения сына.

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