MamaRika рассказала о своих первых серьезных отношениях: "Какие глупые были"

Исполнительница рассказала о своем первом избраннике.
Украинская певица MamaRika вспомнила свои первые серьезные отношения с молодым человеком.
В Instagram-stories поклонники артистки попросили ее поделиться первым романтическим опытом. MamaRika не стала скрывать и призналась, что впервые начала встречаться с бойфрендом в 15-16 лет.
Сначала парочка просто ходила гулять, держалась за руки. Впоследствии их отношения переросли в более серьезные. Впрочем, через три года они разошлись.
"Оу… Лет в 15-16. Сначала за ручки ходили, а потом переросло в серьезные отношения. Встречались около 3-х лет. Ой, какие дураки были, зеленые – кайф вспомнить", — поделилась знаменитость.
Отметим, исполнительница уже два года живет в браке с юмористом Сергеем Середой. Пара сыграла сказочную свадьбу в Таиланде в 2020 году. Встречаться влюбленные начали еще в 2015 году.
В прошлом году у них родился первенец, которого они назвали Давидом.
Читайте также: