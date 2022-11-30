MamaRika рассказала о своих первых серьезных отношениях: "Какие глупые были"

Украинская певица MamaRika вспомнила свои первые серьезные отношения с молодым человеком.

В Instagram-stories поклонники артистки попросили ее поделиться первым романтическим опытом. MamaRika не стала скрывать и призналась, что впервые начала встречаться с бойфрендом в 15-16 лет.

Сначала парочка просто ходила гулять, держалась за руки. Впоследствии их отношения переросли в более серьезные. Впрочем, через три года они разошлись.

"Оу… Лет в 15-16. Сначала за ручки ходили, а потом переросло в серьезные отношения. Встречались около 3-х лет. Ой, какие дураки были, зеленые – кайф вспомнить", — поделилась знаменитость.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Отметим, исполнительница уже два года живет в браке с юмористом Сергеем Середой. Пара сыграла сказочную свадьбу в Таиланде в 2020 году. Встречаться влюбленные начали еще в 2015 году.

В прошлом году у них родился первенец, которого они назвали Давидом.

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