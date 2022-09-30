MamaRika растрогала до слез видео встречи маленького сына с бабушкой и дедушкой после 7 месяцев разлуки

Украинская певица MamaRika недавно вместе с мужем, продюсером Сергеем Середой и годовалым сыном Давидом вернулись в Киев.

MamaRika с мужем Сергеем Середой и сыном Давидом очень счастливы, что вернулись домой. Теперь же семья решила навестить родственников в Одессе.

На странице в Instagram певица поделилась трогательным видео, на котором запечатлена ее встреча с родителями мужа. Это впервые семья увиделась с начала полномасштабного вторжения России в Украину:

"Сделали сюрприз и приехали в Одессу. Давидик не видел своих бабушку и дедушку целых 7 месяцев", — написала под видео MamaRika.

В свою очередь, поклонники артистки признались, что были очень тронуты этими кадрами: "Вот оно — счастье", "Молодцы! Родители это святое!", "Молодцы, что поехали! Это такие моменты в жизни — быть вместе хоть немножко! Аж сижу, плачу, будьте вместе счастливы!".

Напомним, неделю назад MamaRika вернулась в Украину вместе с мужем и сыном после длительного пребывания за границей с благотворительными концертами.

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