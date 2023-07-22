MamaRika развеселила Сеть забавным архивным фото с мужем

Украинская певица MamaRika показала, какими они с мужем, актером Сергеем Середой были восемь лет назад.

В своем Instagram исполнительница предложила подписчикам предложить дату, а она бы показала фото, сделанное в этот день. Так, в сторис MamaRika поделилась забавной фотографией, которую они с Сергеем сделали во время парной фотосессии 2015 года.

На фото Анастасия (настоящее имя певицы) позировала в синем платье без бретелек и с темным цветом волос, а Сергей был одет в черный комбинезон поверх красной майки и шляпы.

"Вот что нашла с 2015. Кто эти две малолетки?", — пошутила певица.

MamaRika и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

Также артистка поделилась счастливым кадром по их медовому месяцу с мужем. На архивном фото влюбленные дурачились в океане после своей свадьбы на острове.

"Два нет после нашей свадьбы. Боже, как было круто — как в другой жизни. Эти воспоминания...", — поделилась эмоциями Анастасия.

MamaRika и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, что MamaRika и Сергей Середа сыграли тайную свадьбу в Таиланде в 2020 году. Через год после оформления брака у пары родился сын Давид.

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